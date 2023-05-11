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«Манчестер Юнайтед» активно наблюдает за Лаутаро Мартинесом

11 Мая 2023 • 14:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
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13.05 17:00

«Манчестер Юнайтед» присматривается к нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу. По информации от журналиста Пита О’Рурка, «красные дьяволы» проявляют серьёзный интерес к аргентинскому форварду.

«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить нового нападающего. Арендованный у «Бёрнли» Ваут Вегхорст покинет команду в конце сезона, а на его место должен прийти более звёздный футболист. Мартинес как раз считается одним из самых доступных и привлекательных вариантов.

Сумма трансфера Мартинеса оценивается в районе 80 миллионов евро. В этом сезоне Лаутаро отметился 19 голами и 5 результативными передачами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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