«Манчестер Юнайтед» активно наблюдает за Лаутаро Мартинесом

«Манчестер Юнайтед» присматривается к нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу. По информации от журналиста Пита О’Рурка, «красные дьяволы» проявляют серьёзный интерес к аргентинскому форварду.

«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить нового нападающего. Арендованный у «Бёрнли» Ваут Вегхорст покинет команду в конце сезона, а на его место должен прийти более звёздный футболист. Мартинес как раз считается одним из самых доступных и привлекательных вариантов.

Сумма трансфера Мартинеса оценивается в районе 80 миллионов евро. В этом сезоне Лаутаро отметился 19 голами и 5 результативными передачами в итальянской Серии А.