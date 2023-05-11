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Зоммер может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

11 Мая 2023 • 14:02 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Вратарь мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер всё ещё может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Напомним, ещё зимой «красные дьяволы» считали швейцарца одним из приоритетных кандидатов на замену Давиду де Хеа, у которого летом заканчивается контракт.

После зимнего перехода Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии» в «Баварию» руководители «Манчестер Юнайтед» могли подумать, что Янн уже точно не окажется на «Олд Траффорд». Тем не менее, журналист Кристиан Фальк сообщает, что между Зоммером и «Баварией» есть джентльменское соглашение. Если Мануэль Нойер вернёт себе место в основном составе после травмы, Янну будет позволено уйти. Швейцарец хочет получать регулярную игровую практику перед Евро-2024.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» ещё может возобновить интерес к Зоммеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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