Зоммер может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер всё ещё может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Напомним, ещё зимой «красные дьяволы» считали швейцарца одним из приоритетных кандидатов на замену Давиду де Хеа, у которого летом заканчивается контракт.

После зимнего перехода Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии» в «Баварию» руководители «Манчестер Юнайтед» могли подумать, что Янн уже точно не окажется на «Олд Траффорд». Тем не менее, журналист Кристиан Фальк сообщает, что между Зоммером и «Баварией» есть джентльменское соглашение. Если Мануэль Нойер вернёт себе место в основном составе после травмы, Янну будет позволено уйти. Швейцарец хочет получать регулярную игровую практику перед Евро-2024.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» ещё может возобновить интерес к Зоммеру.