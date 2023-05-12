Тен Хаг рассказал, смогут ли Рэшфорд и Варан сыграть с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Маркуса Рэшфорда и защитника Рафаэля Варана.

53-летний нидерландский специалист в беседе с пресс-службой «красных дьяволов» заявил, что у Рэшфорда есть определенные проблемы с ногой, поэтому неизвестно, сможет ли вингер принять участие в предстоящей встрече с «Вулверхэмптоном». Помимо этого, тен Хаг отметил, что рад возвращению в строй Варана, который пропустил около месяца.

Встреча 36-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» состоится завтра, 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.