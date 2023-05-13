Сульшер: «Я предлагал «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, но меня никто не послушал»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что когда возглавлял «Мёльде», предлагал «красным дьяволам» подписать Эрлинга Холанна, который в то время как раз выступал за норвежскую команду.

«За полгода до того, как я стал тренером «Манчестер Юнайтед», я позвонил руководству и предложил подписать Холанна за 4 миллиона евро. Я сказал, что нашёл отличного форварда для команды, но меня никто не стал слушать», – цитирует Сульшера The Sun.

На счету Холанна 35 голов в дебютном сезоне в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити». Это рекорд по количеству забитых голов за один розыгрыш чемпионата.