«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпцига»

Защитник «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Санти Ауна, «красные дьяволы» уже обратились к немецкому клубу, чтобы разузнать о доступности француза в ближайшее трансферное окно.

23-летний центральный защитник в силу своей универсальности может сыграть также на правом фланге обороны и в опорной зоне полузащиты. Многофункциональный Симакан привлекает и другой английский клуб в лице лондонского «Арсенала».

В 21 матчей нынешнего розыгрыша Бундеслиги Мохамед записал на свой актив по одному голу и результативной передаче.