Сульшер: «Уверен, Каррик может стать тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер считает, что Майкл Каррик в будущем может стать новым наставником «красных дьяволов». Напомним, англичанин в данный момент возглавляет «Мидлсбро», с которым финишировал в зоне плей-офф в Чемпионшипе. У «боро» есть шанс вернуться в Английскую премьер-лигу впервые с 2017 года.

«Майкл отличный человек. Я считаю его настоящим победителем. Уверен, Каррик может стать тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет», – цитирует Сульшера журналист Энди Миттен в социальных сетях.

Напомним, Каррик в прошлом сезоне был исполняющим обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Сульшера, но очень скоро уступил своё место Ральфу Рангнику.