Если де Хеа не продлит контракт, «Манчестер Юнайтед» попробует купить Пикфорда

Основной голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд летом может пополнить ряды «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Star, если Давид де Хеа не продлит контракт с «красными дьяволами», главный тренер манкунианцев хочет видеть в своей команде именно Пикфорда, который в данный момент борется с «Эвертоном» за сохранение прописки в Английской премьер-лиге.

Напомним, де Хеа пока не хочет принимать условия «Манчестер Юнайтед» по новому контракту, ведь клуб намерен значительно урезать футболисту зарплату. Давид больше не пользуется прежним доверием руководства. Де Хеа в нынешнем сезоне допустил 5 грубых ошибок, приведших к голу. Его контракт истекает уже ближайшим летом.