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Если де Хеа не продлит контракт, «Манчестер Юнайтед» попробует купить Пикфорда

12 Мая 2023 • 10:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
1 1.35 X 5.00 2 8.50
13.05 17:00

Основной голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд летом может пополнить ряды «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Star, если Давид де Хеа не продлит контракт с «красными дьяволами», главный тренер манкунианцев хочет видеть в своей команде именно Пикфорда, который в данный момент борется с «Эвертоном» за сохранение прописки в Английской премьер-лиге.

Напомним, де Хеа пока не хочет принимать условия «Манчестер Юнайтед» по новому контракту, ведь клуб намерен значительно урезать футболисту зарплату. Давид больше не пользуется прежним доверием руководства. Де Хеа в нынешнем сезоне допустил 5 грубых ошибок, приведших к голу. Его контракт истекает уже ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Джордан Пикфорд трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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