«Барселона» подпишет Невеша летом, отдав «Вулверхэмптону» своего игрока в обмен

Каталонская «Барселона» летом пополнит свои ряды полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем. По информации от Sport, английская команда в обмен на португальца получит одного из футболистов «Барселоны», имя которого пока не разглашается.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Барселона» отдаст вместо Невеша своего воспитанника Ансу Фати, но источник пока не раскрывает имя футболиста, который отправится в «Вулверхэмптон».

Также отмечается, что «Барселона» помимо Невеша планирует подписать ещё одного полузащитника. Клуб выбирает между Мартином Субименди, Софьяном Амрабатом и Гидо Родригесом.