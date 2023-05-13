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«Барселона» подпишет Невеша летом, отдав «Вулверхэмптону» своего игрока в обмен

13 Мая 2023 • 11:25 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
1 1.38 X 5.10 2 7.90
Через 3 ч. 39 мин.

Каталонская «Барселона» летом пополнит свои ряды полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем. По информации от Sport, английская команда в обмен на португальца получит одного из футболистов «Барселоны», имя которого пока не разглашается.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Барселона» отдаст вместо Невеша своего воспитанника Ансу Фати, но источник пока не раскрывает имя футболиста, который отправится в «Вулверхэмптон».

Также отмечается, что «Барселона» помимо Невеша планирует подписать ещё одного полузащитника. Клуб выбирает между Мартином Субименди, Софьяном Амрабатом и Гидо Родригесом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1)
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snk6565
13 Мая 2023 в 11:59
Хватит писать всякую фигню...накой волкам обмен, если Невеша можно продать за реально нормальные деньги, а не менять непойми на что...из недоклупа
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