Уан-Биссака: «В АПЛ не бывает простых соперников»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака оценил уровень Английской премьер-лиги. Напомним, правый фуллбек во второй половине сезона завоевал доверие главного тренера Эрика тен Хага и вернул себе место в основе.

«В Английской премьер-лиге не бывает простых соперников. Вам нужно просто объединиться и сохранять правильный настрой. Мы находимся на правильном пути, но должны двигаться от матча к матчу, чтобы достичь цели и финишировать в зоне Лиги чемпионов», – сказал Уан-Биссака в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

На счету Аарона 16 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, где футболист не отметился ни одним результативным действием.