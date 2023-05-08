Тен Хаг высказался о будущем де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем голкипера Давида де Хеа в клубе.

Нидерландский специалист отметил, что хотел бы, чтобы вратарь остался в составе «красных дьяволов».

«Мы хотим, чтобы он продлил контракт. Мы хотим, чтобы он был с нами в следующем сезоне», — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт 32-летнего испанца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня этого года.

Де Хеа выступает за команду из Манчестера с 2011 года. В текущем сезоне он принял участие в 53 играх во всех турнирах, в которых пропустил 57 мячей и 23 раза оставил ворота в неприкосновенности.