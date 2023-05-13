Тен Хаг: «Я не буду сажать де Хеа на скамейку, ни в коем случае»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заверил, что ни в коем случае не посадит на скамейку запасных основного голкипера Давида де Хеа, который в этом сезоне много ошибается. Напомним, свою последнюю грубую ошибку испанец допустил в последнем туре АПЛ с «Вест Хэмом», из-за чего «красные дьяволы» минимально проиграли 0:1 на выезде.

«Я не буду сажать де Хеа на скамейку, ни в коем случае. Он определённо будет играть. Являются ли переговоры по новому контракту причиной последних ошибок? Нет, я не думаю, что причина в этом. Давид – очень опытный вратарь», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что соглашение между де Хеа и «Манчестер Юнайтед» по новому контракту очень близко.