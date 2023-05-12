Лапорта добился прогресса в переговорах по Невешу, несмотря на то, что Хави не хочет игрока

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта игнорирует желание главного тренера Хави Эрнандеса и ведёт переговоры с «Вулверхэмптоном» по трансферу полузащитника Рубена Невеша. По информации от журналиста Самуэля Марсдена, Лапорта добился серьёзного прогресса в переговорах, несмотря на нежелание Хави приглашать футболиста в команду.

Главный тренер «Барселоны» не считает Невеша достойным кандидатом на замену Серхио Бускетсу, который уйдёт свободным агентом в конце сезона. Хави предпочитает полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Летом у Невеша будет оставаться год по контракту с «Вулверхэмптоном», поэтому «Барселона» может получить португальца по скидке.