Гарначо забил сотый гол «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отметился забитым мячом в матче 36-го тура Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0).

18-летний футболист пропустил два месяца из-за травмы, но в эти выходные он смог вернуться на поле. Гарначо вышел на замену в игре с «волками» на 81-й минуте, а в компенсированное время встречи отправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал сотым для «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне во всех турнирах.

В сезоне-2022/23 молодой вингер сыграл в 30 матчах за «красных дьяволов», в которых забил шесть мячей и стал автором шести результативных передач.