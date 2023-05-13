Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен попасть в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после победы над «Вулверхэмптоном» в 36-м туре АПЛ.

«У нас непростой график, ранее мы потеряли очки там, где не должны были. Сегодня у нас получилось добыть победу, но она ничего не будет значить, если «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть по итогам сезона в топ-3 или топ-4», — приводит слова тен Хага BBC.

«Красные дьяволы» набрали 66 очков за 35 игр и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом», поединок пройдет 20 мая, начало игры запланировано на 17:00 по мск.