Тен Хаг: Мы рады возвращению Гарначо, гол «Вулверхэмптону» придаст ему уверенности

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился комментарием об игре нападающего Алехандро Гарначо после восстановления от травмы. 18-летний футболист вышел на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0) и отметился забитым мячом.

«Гарначо вышел и сразу забил, он сделал почти все идеально. Этот гол сделает его увереннее. Мы рады, что он вернулся, он поможет команде в оставшейся части сезона», — цитирует тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

По словам специалиста, он надеется, что Гарначо будет быстро прогрессировать и сможет бороться за место в основе.

В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и записал на свой счет шесть голевых передач.