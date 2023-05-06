«Барселона» хочет продлить контракт с Кристенсеном в следующем сезоне

Каталонская «Барселона» не намерена продавать центрального защитника Андреаса Кристенсена в ближайшее трансферное окно. По информации от Sport, в руководстве очень высоко оценивают датского центрбека.

В качестве вознаграждения за качественную игру в этом сезоне «Барселона» в следующей кампании хочет предложить Кристенсену новый контракт. Сам Андреас счастлив на «Камп Ноу» и не намерен менять клубную прописку.

Кристенсен прошлым летом перешёл в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет другой клуб из Английской премьер-лиги – «Астон Вилла».