«Барселона» уверена, что летом сможет избавиться от Юмтити на постоянной основе

Каталонская «Барселона» уверена в том, что летом ей удастся избавиться от центрального защитника Самуэля Юмтити на постоянной основе. Об этом сообщает издание Sport.

Нынешний сезон французский центрбек проводит на правах аренды за «Лечче», где произвёл хорошее впечатление своими выступлениями. Самуэль начинал в старте 19 из последних 20 матчей своей команды в чемпионате Италии. Топ-клубы Серии А уже успели обозначить свой интерес к Юмтити.

29-летний Юмтити был бы не против вернуться в «Барселону», но руководство «сине-гранатовых» больше не рассчитывает на француза. К игроку ранее проявлял интерес миланский «Интер».