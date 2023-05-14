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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

14 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Эспаньол
0:1
Барселона
1 6.10 X 4.40 2 1.53
1-й тайм

В рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу «Эспаньол» играет против «Барселоны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Эспаньол0:1Барселона
 11'Левандовски Роберт (0:1)
Пачеко ФернандоСерхи ГомесМонтес СесарКабрера ЛеандроХиль Оскар IIОливан БрианРибаудо НикоДардер СерхиДенис СуаресХоселу СанмартинБрайтвайт Мартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIФортуньо АнхельПуадо ХавьерПьер-Габриэль РонаэльКалеро ФернандоКолеошо ЛукаВинисиус СоузаЛасо ХосеВидаль АлешБаре КейдиПедроса АдриаЭспозито Эду
Тер Штеген Марк-АндреКунде Жюль  2'Араухо РональдКристенсен АндреасБальде АлехандроПедриБускетс СерхиоДе Йонг ФренкиРафинья ДиасЛевандовски РобертГави
Запасные: Дембеле УсманФати АнсуКесси ФранкПенья ИньякиГарсия ЭрикАльба ЖордиАлонсо МаркосТоррес ФерранТорре ПаблоРоберто СерхиТенас Арнау
14 мая. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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