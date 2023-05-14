«Эспаньол» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу «Эспаньол» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эспаньол - Барселона
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Протокол игры
|11'Левандовски Роберт (0:1)
Пачеко Фернандо•Серхи Гомес•Монтес Сесар•Кабрера Леандро•Хиль Оскар II•Оливан Бриан•Рибаудо Нико•Дардер Серхи•Денис Суарес•Хоселу Санмартин•Брайтвайт Мартин
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль• 2'Араухо Рональд•Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Педри•Бускетс Серхио•Де Йонг Френки•Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Гави
14 мая. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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