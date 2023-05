Хави назвал Бускетса лучшим опорником в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о полузащитнике команды Серхио Бускетсе.

«Бускетс является лучшим опорником из тех, кого я видел. Но он никогда не был номинирован на «Золотой мяч», я всегда считал это несправедливостью. В футболе в целом много несправедливых вещей. Бускетс — самый умный футболист, с которым я играл на одном поле», — приводит слова Хави Four Four Two. Специалист добавил, что считает Бускетса лучшим опорным полузащитником в истории каталонского клуба.

В текущем сезоне 34-летний хавбек принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет четыре голевые передачи. Трудовой договор футболиста с «Барселоной» истекает в конце июня этого года. Ранее «сине-гранатовые» сообщили, что контракт с Бускетсом не будет продлен. Он выступает за клуб с 2008 года.