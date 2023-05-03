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Месси хочет провести следующий сезон в «Барселоне», а затем уехать в Саудовскую Аравию

03 Мая 2023 • 09:49 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не планирует надолго возвращаться в каталонскую «Барселону». Как сообщает Onda Cero, аргентинец хотел бы провести следующий сезон на «Камп Ноу», а затем перебраться в Саудовскую Аравию, где футболисту предлагают солидную зарплату.

Летом Месси станет свободным агентом, но «Барселона» пока не уверена, что сможет себе позволить сделку даже на бесплатной основе. Источник сообщает, что идею с отъездом в Саудовскую Аравию в конце следующего сезона также держат в уме нынешние футболисты «сине-гранатовых» – полузащитник Серхио Бускетс и левый фуллбек Жорди Альба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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