Месси хочет провести следующий сезон в «Барселоне», а затем уехать в Саудовскую Аравию

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не планирует надолго возвращаться в каталонскую «Барселону». Как сообщает Onda Cero, аргентинец хотел бы провести следующий сезон на «Камп Ноу», а затем перебраться в Саудовскую Аравию, где футболисту предлагают солидную зарплату.

Летом Месси станет свободным агентом, но «Барселона» пока не уверена, что сможет себе позволить сделку даже на бесплатной основе. Источник сообщает, что идею с отъездом в Саудовскую Аравию в конце следующего сезона также держат в уме нынешние футболисты «сине-гранатовых» – полузащитник Серхио Бускетс и левый фуллбек Жорди Альба.