Алемани хочет пригласить в «Астон Виллу» трёх испанцев

Новый спортивный директор «Астон Виллы» Матеу Алемани уже определился с несколькими кандидатами для усиления команды. По информации от Diario AS, в шорт-листе у специалиста – полузащитник «Реала» Марко Асенсио, хавбек «Вильярреала» Алекс Баэна, а также нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Асенсио в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «Реалом», но ещё не факт, что Марко согласится перейти в «Астон Виллу». Баэна ранее играл в «Вильярреале» под руководством Унаи Эмери, поэтому знакомство с тренером может помочь сделке осуществиться. Что касается Торреса, «Барселона» хочет продать Феррана, а сам игрок вроде бы не против вернуться в АПЛ.