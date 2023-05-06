«Барселона» составила список из пяти игроков, которых хочет продать

Каталонская «Барселона» составила список футболистов, которых будет не против продать ближайшим летом. В шорт-лист вошли полузащитники Франк Кесси и Рафинья Диас, защитники Маркос Алонсо и Эрик Гарсия, а также нападающий Ферран Торрес, который лишь прошлой зимой присоединился к клубу за 55 миллионов евро.

По информации от журналиста Фернандо Поло, от этих футболистов «Барселона» может избавиться летом, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию и пригласить нужных новичков. Отмечается, что «Барселона» также не против продать Ансу Фати, но воспитанник клуба наотрез отказывается покидать «Камп Ноу».