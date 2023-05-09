Бускетс решил не продлевать контракт с «Барселоной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение не продлевать свой истекающий контракт с командой. По информации от Barca Universal, главный тренер Хави Эрнандес уже в курсе о решении хавбека.

С большой долей вероятности Бускетс продолжит карьеру в Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересован «Аль-Хиляль». Туда же летом может перебраться Лионель Месси, у которого также есть вариант с возвращением в «Барселону».

Одним из ключевых факторов для Бускетса стала финансовая составляющая. «Барселона» предлагала игроку новый контракт с сокращение зарплаты в три раза, что не устроило испанца.