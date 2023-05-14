Спортивный директор «Барселоны» Алемани рассказал о своём уходе в «Астон Виллу»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани ответил на вопрос о решении перебраться в «Астон Виллу».

Специалист займёт должность в английском клубе после завершения текущего сезона.

«Астон Вилла»? Думаю, сейчас не время говорить о моей карьере. У меня есть обязательства перед президентом «Барселоны», и я должен завершить здесь некоторые операции. Посмотрим, что будет дальше», – заявил в интервью Movistar Алемани.

Как известно, «Барселона» уже занимается поисками нового спортивного директора. В настоящий момент каталонский клуб ведёт переговоры с Деку, выступавшим за «сине-гранатовых» в бытность игроком.