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Спортивный директор «Барселоны» Алемани рассказал о своём уходе в «Астон Виллу»

14 Мая 2023 • 21:59 Комментировать
Эспаньол
0:1
Барселона
1 6.10 X 4.40 2 1.53
1-й тайм

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани ответил на вопрос о решении перебраться в «Астон Виллу».

Специалист займёт должность в английском клубе после завершения текущего сезона.

«Астон Вилла»? Думаю, сейчас не время говорить о моей карьере. У меня есть обязательства перед президентом «Барселоны», и я должен завершить здесь некоторые операции. Посмотрим, что будет дальше», – заявил в интервью Movistar Алемани.

Как известно, «Барселона» уже занимается поисками нового спортивного директора. В настоящий момент каталонский клуб ведёт переговоры с Деку, выступавшим за «сине-гранатовых» в бытность игроком.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Астон Вилла Матеу Алемани
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