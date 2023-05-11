Хави скоро сообщит Фати, что игрок не входит в его планы на следующий сезон

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес больше не рассчитывает на нападающего Ансу Фати. По информации от журналиста Хави Мигеля, наставник «сине-гранатовых» уже на этих выходных может сообщить футболисту о своём решении.

Напомним, сам Фати не хочет покидать «Барселону», так как намерен бороться за место в стартовом составе. Тем не менее, руководство хочет продать футболиста, так как видит в этом возможность заработать важные деньги для приобретения нужных новичков.

Фати интересен «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Эрик тен Хаг видит в молодом испанце большой потенциал.