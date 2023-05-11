Тебас: «Уход Бускетса из «Барселоны» – первый шаг на пути к возвращению Месси»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Как недавно стало известно, Серхио Бускетс покинет ряды каталонского гранда по окончании текущего сезона. По словам Тебаса, это значительно упростит подписание Месси, но никаких гарантий по-прежнему нет: «Уход Бускетса из «Барселоны» – это первый шаг на пути к возвращению Месси. Клубу ещё предстоит совершить некоторые шаги, чтобы это произошло. Я не тот человек, от чьего решения всё будет зависеть», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо президента Ла Лиги, ссылаясь на Cope.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.