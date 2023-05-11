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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Уход Бускетса из «Барселоны» – первый шаг на пути к возвращению Месси»

11 Мая 2023 • 20:58 Комментировать
ПСЖ
...
Аяччо
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13.05 22:00

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Как недавно стало известно, Серхио Бускетс покинет ряды каталонского гранда по окончании текущего сезона. По словам Тебаса, это значительно упростит подписание Месси, но никаких гарантий по-прежнему нет: «Уход Бускетса из «Барселоны» – это первый шаг на пути к возвращению Месси. Клубу ещё предстоит совершить некоторые шаги, чтобы это произошло. Я не тот человек, от чьего решения всё будет зависеть», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо президента Ла Лиги, ссылаясь на Cope.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Хавьер Тебас трансферы футбола - лето 2023
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