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«Вулверхэмптон» предложил «Барселоне» 30 миллионов евро и Невеша за Фати

05 Мая 2023 • 09:52 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Астон Вилла
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06.05 17:00

«Вулверхэмптон» предпринял попытку заполучить вингера каталонской «Барселоны» Ансу Фати. По информации от издания Sport, «волки» предложили «сине-гранатовым» 30 миллионов евро и своего капитана Рубена Невеша в обмен на испанца.

Напомним, Невеш ранее находился в списке трансферных целей «Барселоны», но главный тренер команды Хави Эрнандес ранее забраковал кандидатуру португальца. «Сине-гранатовые» не против продать Фати, так как хотят выручить за игрока большие деньги, но сам Ансу твёрдо намерен остаться и пробиться в основу.

Невеш этим летом, скорее всего, покинет «Барселону». В услугах португальца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АСТОН ВИЛЛА
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