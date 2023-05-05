«Вулверхэмптон» предложил «Барселоне» 30 миллионов евро и Невеша за Фати

«Вулверхэмптон» предпринял попытку заполучить вингера каталонской «Барселоны» Ансу Фати. По информации от издания Sport, «волки» предложили «сине-гранатовым» 30 миллионов евро и своего капитана Рубена Невеша в обмен на испанца.

Напомним, Невеш ранее находился в списке трансферных целей «Барселоны», но главный тренер команды Хави Эрнандес ранее забраковал кандидатуру португальца. «Сине-гранатовые» не против продать Фати, так как хотят выручить за игрока большие деньги, но сам Ансу твёрдо намерен остаться и пробиться в основу.

Невеш этим летом, скорее всего, покинет «Барселону». В услугах португальца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».