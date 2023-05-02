Уоткинс пока не является приоритетной целью «Баварии» на позицию форварда

Мюнхенская «Бавария» не спешит начинать активную работу по трансферу нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, интерес «красной машины» к англичанину в данный момент можно назвать весьма холодным, ведь у клуба есть более приоритетные варианты на усиление позиции форварда.

«Астон Вилла», в свою очередь, не хочет отпускать Уоткинса и намерена удержать футболиста, предложив ему новый долгосрочный контракт с прибавкой к зарплате. Напомним, в этом сезоне Олли забил 14 голов и отдал 6 ассистов в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова потратить до 100 миллионов евро на нового нападающего.