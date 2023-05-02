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Уоткинс пока не является приоритетной целью «Баварии» на позицию форварда

02 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Астон Вилла
06.05 17:00

Мюнхенская «Бавария» не спешит начинать активную работу по трансферу нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, интерес «красной машины» к англичанину в данный момент можно назвать весьма холодным, ведь у клуба есть более приоритетные варианты на усиление позиции форварда.

«Астон Вилла», в свою очередь, не хочет отпускать Уоткинса и намерена удержать футболиста, предложив ему новый долгосрочный контракт с прибавкой к зарплате. Напомним, в этом сезоне Олли забил 14 голов и отдал 6 ассистов в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова потратить до 100 миллионов евро на нового нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Астон Вилла Олли Уоткинс трансферы футбола - лето 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН АСТОН ВИЛЛА
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