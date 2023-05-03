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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» будет требовать за Абрахама 40-45 миллионов евро

03 Мая 2023 • 14:19 Комментировать
Монца
...
Рома
1 3.90 X 3.10 2 2.12
Через 7 ч. 19 мин.

«Рома» озвучила цену на своего нападающего Тэмми Абрахама, который летом может покинуть команду. По информации от Calciomercato, римская команда будет требовать за форварда 40-45 миллионов евро.

В услугах Абрахама заинтересованы многие клубы из Английской премьер-лиги. Футболиста связывали с его бывшим клубом «Астон Виллой», а также «Манчестер Юнайтед», скауты которого несколько раз просматривали Тэмми по ходу нынешнего сезона.

Напомним, Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из «Челси» как раз за 40 миллионов евро. В этом сезоне Тэмми забил 8 голов и отдал 3 ассиста в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Астон Вилла Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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