«Ньюкасл» и «Вест Хэм» составят конкуренцию «Астон Вилле» в борьбе за Гендузи

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи имеет хорошие шансы вернуться в Английскую премьер-лигу. По информации от Sports Witness, в услугах француза заинтересованы такие клубы, как «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

Все эти клубы ближайшим летом намерены сразиться за трансфер 24-летнего полузащитника, который ранее выступал на туманном альбионе в составе лондонского «Арсенала». Туда его привёл бывший тренер «канониров» Унаи Эмери, который сейчас занимает пост наставника «Астон Виллы».

Сумма трансфера футболиста оценивается в районе 50 миллионов евро. Полузащитник отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Франции.