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«Астон Вилла» оступилась в матче против «Вулверхэмптона»

06 Мая 2023 • 18:55 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Астон Вилла
окончен

В 35-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» гостила у «Вулверхэмптона» и выглядела острее соперника. При этом «волки» забили первыми. Уже на девятой минуте корнер стал результативным, Тоти Гомеш забил мяч ударом головой. Ближе к концу игры соперники обменялись хорошими моментами, но Педру Нету и Тайрон Мингс не попали в рамку в выгодных ситуациях.

Бирмингемцы откатились на восьмую строчку, «волки» - на 11-й.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:0Астон Вилла
(1:0) Гомеш Тоти9'  
Са ЖозеСемеду НелсонДоусон КрэйгКилман МаксГомеш Тоти  82'Луис Матеус IIНевеш РубенЛемина МариоНету Педру 84' (Траоре Адама ( 84') Кунья Матеус 68' (Хи-Чан Хван ( 68') Коста Диего  39' 83' (Коллинз Натан ( 83')
Запасные: Моутинью ЖоауПоденсе ДаниэлГомес ЖоаоБентли ДаниелСарабия ПаблоАит-Нури Раян
Мартинес ЭмилианоЯнг Эшли 65' (Карлос Диего Сантос ( 65') Конса ЭзриМингс Тайрон  39'Морено Алекс 85' (Камара Бубакар I ( 85') Траоре Бертран 46' (Бэйли Леон ( 46') Макгинн ДжонСоарес Дуглас  75' 85' (Динь Люка ( 85') Рамси ДжакобБуэндия Эмилиано 81' (Дуран Джон ( 81') Уоткинс Олли  63'
Запасные: Ольсен РобинЧамберс КалумДендонкер ЛеандерКоутиньо Филиппе
06 мая. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Астон Вилла
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