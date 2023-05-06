«Астон Вилла» оступилась в матче против «Вулверхэмптона»

В 35-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» гостила у «Вулверхэмптона» и выглядела острее соперника. При этом «волки» забили первыми. Уже на девятой минуте корнер стал результативным, Тоти Гомеш забил мяч ударом головой. Ближе к концу игры соперники обменялись хорошими моментами, но Педру Нету и Тайрон Мингс не попали в рамку в выгодных ситуациях.
Бирмингемцы откатились на восьмую строчку, «волки» - на 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Гомеш Тоти9'
Са Жозе•Семеду Нелсон•Доусон Крэйг•Килман Макс•Гомеш Тоти• 82'Луис Матеус II•Невеш Рубен•Лемина Марио•Нету Педру84' (Траоре Адама (84') •Кунья Матеус68' (Хи-Чан Хван (68') •Коста Диего 39'83' (Коллинз Натан (83')
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли65' (Карлос Диего Сантос (65') •Конса Эзри•Мингс Тайрон• 39'Морено Алекс85' (Камара Бубакар I (85') •Траоре Бертран46' (Бэйли Леон (46') •Макгинн Джон•Соарес Дуглас 75'85' (Динь Люка (85') •Рамси Джакоб•Буэндия Эмилиано81' (Дуран Джон (81') •Уоткинс Олли 63'
06 мая. Стадион "Молинью".
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