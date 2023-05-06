«Астон Вилла» оступилась в матче против «Вулверхэмптона»

В 35-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» гостила у «Вулверхэмптона» и выглядела острее соперника. При этом «волки» забили первыми. Уже на девятой минуте корнер стал результативным, Тоти Гомеш забил мяч ударом головой. Ближе к концу игры соперники обменялись хорошими моментами, но Педру Нету и Тайрон Мингс не попали в рамку в выгодных ситуациях.

Бирмингемцы откатились на восьмую строчку, «волки» - на 11-й.