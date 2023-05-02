Лопетеги назвал проблемную позицию «Вулверхэмптона»

Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги грядущим летом будет искать в свою команду нового форварда. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, именно эта позиция на данный момент является в составе «волков» наиболее проблемной. На данный момент форвардами этого клуба являются 34-летний Диего Коста и 31-летний мексиканец Рауль Хименес, Декстер Лембикиса, Матеус Кунья, Натан Фрейзер и Саша Калайджич.

«Волки» идут на 14-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, на данный момент у клуба 37 очков. Подопечным Лопетеги по-прежнему грозит вылет из Премьер-лиги по итогам сезона.