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Эмери: «Доволен игрой, но не результатом»

07 Мая 2023 • 03:26 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Астон Вилла
окончен

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Астон Вилла» потерпела поражение в гостевом матче от «Вулверхэмптона», пропустив один-единственный мяч. Хотя подопечные Унаи Эмери забивают практически в каждом матче, в этот раз им огорчить «волков» не удалось. Испанский тренер заявил, что доволен игрой, но не результатом.

- В первом тайме я был очень доволен, но не результатом, а игрой. Мы контролировали мяч и не дрогнули перед их высоким прессингом. У нас были шансы на гол, но мы не реализовали их. Во втором тайме у «волков» тоже появились шансы, один очень даже хороший. Мы уступаем три очка «Тоттенхму», на следующей неделе у нас матч с ними, попробуем выиграть и продолжим сражение за Европу, - цитирует Эмери BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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