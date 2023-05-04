Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» намерен расстаться с ещё одним форвардом, помимо Диего Косты слухи

04 Мая 2023 • 00:28 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Астон Вилла
1 2.95 X 3.30 2 2.45
06.05 17:00

В английском «Вулверхэмптоне» настроены серьёзно омолодить свой состав и расстаться с грядущим летом с ещё одним форвардом – мексиканцем Раулем Хименесом. Об этом стало известно Football Insider.

По информации источника, «волки» открыты для предложений по мексиканцу. Зимой слухи сватали форварда в «Барселону», однако до реальных дел так и не дошло.

Ранее сообщалось, что в команде Хулена Лопетеги намерены прекратить сотрудничество с ещё одним нападающим, которому за 30 – Диего Костой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рауль Хименес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.37 5.40 8.00
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
3
0
1.27 6.40 11.00
Видео
04.05.23 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.31 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
01:16 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал свой рекорд
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» устроил Холанну коридор почёта в честь 35-го гола в АПЛ - видео видео
00:49 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис заинтересовал ещё один клуб АПЛ
00:42 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва – о поражении от «Ливерпуля»: «Мы заслуживали большего»
00:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Возможно, Холанн забил бы ещё больше, если бы я его не заменял»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Ричардс – о рекорде Холанна: «Я предполагал, что он забьёт 25 голов, но он просто невероятен»
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» намерен расстаться с ещё одним форвардом, помимо Диего Косты слухи
00:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о победе над «Фулхэмом»: «Очень трудный второй тайм»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Фоден прервал голевую засуху, длившуюся два месяца
00:17 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон – о борьбе «Ливерпуля» за топ-4: «Сомневаюсь»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Гол Фодена в ворота «Вест Хэма» стал 1000-м для «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы
00:01 · Англия. Премьер-лига
Тухель нашёл нового полузащитника для «Баварии»
03 Мая
23:54 · Англия. Премьер-лига
Забитцер сравнил «Манчестер Юнайтед» и «Баварию»
23:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Фулхэм» встречаются между собой в 50-й раз
23:42 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Топ-4? Тут не всё в наших руках»
Все новости
Рекомендуем