В английском «Вулверхэмптоне» настроены серьёзно омолодить свой состав и расстаться с грядущим летом с ещё одним форвардом – мексиканцем Раулем Хименесом. Об этом стало известно Football Insider.

По информации источника, «волки» открыты для предложений по мексиканцу. Зимой слухи сватали форварда в «Барселону», однако до реальных дел так и не дошло.

Ранее сообщалось, что в команде Хулена Лопетеги намерены прекратить сотрудничество с ещё одним нападающим, которому за 30 – Диего Костой.