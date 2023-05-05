«Астон Вилла» готова выделить свыше 100 миллионов евро на трансферы Влаховича и Феррана Торреса

«Астон Вилла» летом намерена пополнить свои ряды футболистами мирового уровня. По информации от Marca, команда Унаи Эмери готова выделить свыше 100 миллионов евро на полузащитника «Барселоны» Феррана Торреса и нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Напомним, оба игрока вполне могут сменить клубную прописку ближайшим летом.

Если Влахович открыт к уходу из «Ювентуса», Торрес пока не горит желанием уходить из «Барселоны», хотя каталонский клуб задумывается о продаже, чтобы выручить хорошие деньги для других трансферов.

Напомним, за Влаховича «Ювентус» заплатил 82 миллиона евро. «Барселона» заплатила за Торреса 55 миллионов евро. Оба игрока перешли в свои команды в январе 2022 года.