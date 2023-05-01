«Астон Вилла» готова предложить за Гендузи 50 миллионов евро

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет воссоединиться с хавбеком «Марселя» Маттео Гендузи, которого ранее тренировал в лондонском «Арсенале». По информации от HITC, «вилланы» готовы предложить за француза 50 миллионов евро и тем самым побить собственный трансферный рекорд.

Напомним, именно Эмери привёл Гендузи в «Арсенал» летом 2018 года. До этого полузащитник выступал во втором дивизионе Франции. Унаи впечатлён игрой Маттео за «Марсель», поэтому хочет вновь видеть футболиста в своей команде.

На счету 24-летнего Гендузи два гола и четыре результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.