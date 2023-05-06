Лопетеги: «Надеюсь, теперь мы в безопасности»

В матче тридцать пятого тура английского чемпионата «Вулверхэмптон» с минимальным счетом обыграл «Астон Виллу», это была важная победа для «волков», и наставник клуба Хулен Лопетеги не скрывает своего удовлетворения итогами матча.

- Я надеюсь, теперь мы в безопасности. Эта победа - заслуга всей команды. Когда я пришел, у команды было десять очков после шестнадцати матчей. Все было плохо, не было уверенности в себе. Но во второй половине чемпионата мы играли много лучше. Я рад за наших игроков, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптону» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».