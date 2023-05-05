«Тоттенхэм» присоединился к «Манчестер Юнайтед» в гонке за Абрахамом

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам попал в сферу интересов очередной команды из Английской премьер-лиги. По информации от Fichajes.net, в борьбу за форварда включился лондонский «Тоттенхэм».

Воспитанник «Челси» в данный момент привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы», за которую выступал в аренде в сезоне-2018/19. Сумма трансфера Тэмми в новую команду оценивается в районе 40-45 миллионов евро. Приблизительно такую же сумму «Рома» заплатила «Челси» в 2021 году.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» может купить у «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна. В таком случае Абрахам станет ещё более приоритетной целью для «шпор».