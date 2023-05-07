«Астон Вилла» не может забить уже два матча кряду - до этого команда забивала в 21 игре подряд

В очередном своем матче в рамках тридцать пятого тура английского чемпионата «Астон Вилла» проиграла в гостях «Вулверхэмптону» - и это случилось второй раз кряду после неудачи в игре с «Манчестер Юнайтед». Ни разу за эти два матча подопечные Унаи Эмеи не смогли забить - а между тем, до этого команда забивала в двадцать одном матче кряду, с того момента, как осенью Эмери возглавил клуб.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилла» сразится с «Тоттенхэмом», это случится в субботу, 13 мая. Также до конца чемпионата подопечным испанского наставника предстоят игры с «Брайтоном» и «Ливерпулем».