Эмери хочет видеть в «Астон Вилле» звезду сборной Аргентины

«Астон Вилла» претендует на полузащитника мадридского «Атлетико» Родриго де Пауля.

В шорт-листе бирмингемцев фигурируют Джовани ло Чельсо («Вильярреал»), Маттео Гендузи («Марсель») и Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), об интересе к которым уже сообщалось ранее. По информации инсайдера Николо Скиры, «вилланы» также заинтересованы в подписании Родриго де Пауля, ставшего чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Усиление средней линии – одна из приоритетных задач Унаи Эмери на трансферном рынке.

28-летний хавбек связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до 2026 года. Трансферная стоимость де Пауля оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.