Почеттино хочет видеть Гави в «Челси»

Маурисио Почеттино хочет видеть полузащитника «Барселоны» Гави в лондонском «Челси». Об этом сообщает испанское издание Sport.

Почеттино находится в шаге от того, чтобы стать новым тренером «Челси». Если верить источнику, одной из главных трансферных целей аргентинца станет Гави, которого «Барселона» до сих пор не зарегистрировала в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Гави не намерен покидать «Камп Ноу», несмотря на все бюрократические трудности. Тем не менее, «Челси» может попытаться провернуть сделку ближайшим летом. Сделать это будет легче, если Ла Лига вновь откажет «Барселоне» в регистрации игрока.

На счету Гави гол и три результативные передачи в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.