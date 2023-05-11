В Испании рассказали, когда «Барселоне» могут вручить чемпионский трофей

«Барселона» вплотную приблизилась к оформлению титула чемпиона Испании. Стать недосягаемыми на вершине таблицы Ла Лиги каталонцы могут уже в воскресенье. Им достаточно обыграть «Эспаньол» на выезде, хотя может случиться так, что «сине-гранатовые» станут чемпионами ещё до выхода на поле.

Как сообщает издание Sport, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес по обыкновению собирается вручить чемпионский трофей Ла Лиги лично. Он не будет присутствовать на каталонском дерби. «Барселона» может получить трофей в следующем матче – 20 мая. В этот день на «Камп Ноу» команда Хави сыграет против «Реала Сосьедад».