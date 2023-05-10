Серхи Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса

Стало известно имя нового капитана «Барселоны» после ухода полузащитника Серхио Бускетса. Повязка перейдёт другому воспитаннику клуба – Серхи Роберто, который выступает за взрослую команду «Барселоны» с 2010 года.

Напомним, Бускетс покинет «сине-гранатовых» в конце сезона на правах свободного агента. Полузащитник отказался от предложения «Барселоны» по новому контракту на условиях трёхкратного сокращения зарплаты. К Серхио проявляют интерес клубы из США и Саудовской Аравии.

Вице-капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса станет левый защитник Жорди Альба. Третьим выбором станет голкипер Марк-Андре тер Штеген.