После четырех лет воздержания «Барселона» вернула себе звание лучшей команды в испанском чемпионате, это получилось после победы над «Эспаньолом» со счетом 4:2. Игроки каталонского суперклуба отметили победу кто как горазд - Рональд Араухо, к примеру, решил снова поэкспериментировать с волосами, что в последнее время он делал весьма часто. На сей раз он нанес два мазка краски на свою шевелюру, один гранатового цвета, другой темно-синий. Что он означают вместе, объяснять, думается, излишне.В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» примет в домашней игре «Реал Сосьедад».
Араухо оригинально покрасил свои волосы в честь титула «Барселоны»
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