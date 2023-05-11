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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави не видит Торреса, Фати и Рафинью важной частью своего проекта

11 Мая 2023 • 14:31 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не прочь избавиться от трёх атакующих футболистов. По информации от Sport, испанский специалист не считает важной частью своего проекта таких игроков, как Ансу Фати, Ферран Торрес и Рафинья Диас. Отметим, что последние двое пришли в команду с января по июль 2022 года. Клуб в условиях кризиса потратил на трансферы Рафиньи и Торреса свыше 100 миллионов евро.

Источник отмечает, что ни одному из перечисленных игроков не гарантировано будущее на «Камп Ноу». Вероятно, как минимум двое из них покинут команду ближайшим летом. Руководство нуждается в продажах, чтобы профинансировать покупку более нужных футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Хави Эрнандес Ансу Фати Ферран Торрес Рафинья Диас
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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