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Чемпионат Испании. Ла Лига

Трансфер Месси в «Барселону» может поспособствовать уходу Рафиньи

08 Мая 2023 • 10:12 Комментировать
ПСЖ
...
Аяччо
13.05 22:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас, скорее всего, покинет команду, если летом в неё прибудет Лионель Месси, который станет свободным агентом после ухода из «ПСЖ». По информации от Sport, бразилец считает, что у него не будет шансов играть в стартовом составе при конкуренции с Месси и Усманом Дембеле.

Рафинья проводит лишь дебютный сезон за «Барселону», но даже несмотря на 7 голов и 6 ассистов в чемпионате, руководство не до конца довольно его выступлениями. Прошлым летом бразилец обошёлся клубу в 58 миллионов евро.

В услугах Рафиньи заинтересованы минимум три клуба из Английской премьер-лиги. Ранее вингер выступал на туманном альбионе в составе «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ АЯЧЧО
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