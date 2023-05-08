Трансфер Месси в «Барселону» может поспособствовать уходу Рафиньи

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас, скорее всего, покинет команду, если летом в неё прибудет Лионель Месси, который станет свободным агентом после ухода из «ПСЖ». По информации от Sport, бразилец считает, что у него не будет шансов играть в стартовом составе при конкуренции с Месси и Усманом Дембеле.

Рафинья проводит лишь дебютный сезон за «Барселону», но даже несмотря на 7 голов и 6 ассистов в чемпионате, руководство не до конца довольно его выступлениями. Прошлым летом бразилец обошёлся клубу в 58 миллионов евро.

В услугах Рафиньи заинтересованы минимум три клуба из Английской премьер-лиги. Ранее вингер выступал на туманном альбионе в составе «Лидса».