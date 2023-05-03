Алемани не хотел возвращения Месси

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани выступал против возвращения Лионеля Месси из «ПСЖ». По информации от журналиста Тони Хуанмарти, руководитель «сине-гранатовых» был не в восторге от этой идеи, но президент Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес считали иначе.

Напомним, Алемани принял решение покинуть «Барселону» летом и перебраться в «Астон Виллу», где сейчас работает главный тренер Унаи Эмери. Возможно, уход Матеу связан с разногласиями с руководством.

Месси в конце сезона с большой долей вероятности станет свободным агентом, но ещё неизвестно, сможет ли «Барселона» позволить себе возвращение аргентинца.