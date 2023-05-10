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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уход Альбы из «Барселоны» становится всё более реальным

10 Мая 2023 • 10:59 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Защитник «Барселоны» Жорди Альба стал всерьёз задумываться об уходе из каталонской команды ближайшим летом. По информации от журналиста Хави Мигеля, испанец ранее не хотел менять клубную прописку, но желание руководства продать футболиста ради сокращения зарплатной ведомости повлияло на размышления Жорди по поводу своего будущего.

Напомним, у Альбы есть контракт с «Барселоной» до конца следующего сезона, по которому защитник входит в топ-4 самых высокооплачиваемых игроков команды, разделяя третью строчку с Робертом Левандовски.

Ранее Жорди связывали с переездом в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Хиляль».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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