«Тоттенхэм» сообщил «Барселоне» о намерениях выкупить контракт Ленгле

«Тоттенхэм» хочет выкупить контракт своего защитника Клемана Ленгле, который принадлежит «Барселоне».

По сведениям Mundo Deportivo, лондонский клуб планирует оформить полноценный трансфер 27-летнего футболиста, но в арендном соглашении данная опция не была прописана. Несмотря на это, «шпоры» уже направили сообщение «сине-гранатовым» о своем намерении заключить полноценный контракт с Ленгле.

Источник отмечает, что в «Тоттенхэме» довольны футболистом, но клубу еще предстоит уговорить его остаться в команде, а также заплатить «Барселоне» ту сумму, которую она хочет. Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы готовы отпустить Ленгле за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел 32 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.

