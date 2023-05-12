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«Тоттенхэм» сообщил «Барселоне» о намерениях выкупить контракт Ленгле

12 Мая 2023 • 21:42 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
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Через 18 ч. 43 мин.

«Тоттенхэм» хочет выкупить контракт своего защитника Клемана Ленгле, который принадлежит «Барселоне».

По сведениям Mundo Deportivo, лондонский клуб планирует оформить полноценный трансфер 27-летнего футболиста, но в арендном соглашении данная опция не была прописана. Несмотря на это, «шпоры» уже направили сообщение «сине-гранатовым» о своем намерении заключить полноценный контракт с Ленгле.

Источник отмечает, что в «Тоттенхэме» довольны футболистом, но клубу еще предстоит уговорить его остаться в команде, а также заплатить «Барселоне» ту сумму, которую она хочет. Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы готовы отпустить Ленгле за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел 32 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.
 

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Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
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