Алемани пообещал Лапорте не приглашать в «Астон Виллу» игроков «Барселоны»

Матеу Алемени не станет переманивать в свой новый клуб футболистов «Барселоны».

Спортивный директор «сине-гранатовых» принял предложение «Астон Виллы», что сразу породило массу слухов о возможном переходе ряда игроков «Барселоны» в стан бирмингемцев. Как сообщает Sport, это почти исключено: Алемани пообещал президенту каталонского гранда Жоану Лапорте не приглашать футболистов «Барселоны» в «Астон Виллу» из уважения к своему прежнему клубу.

По слухам, «вилланы» были нацелены на трансферы центрального защитника Андреаса Кристенсена и вингера Феррана Торреса, а также претендовали на подписание Ансу Фати.